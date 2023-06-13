​​​​​​​انتهاء ورشة العمل في الطبقة بالتأكيد على تعزيز المساواة بين الجنسين

أنهى مكتب الجنولوجيا بالتنسيق مع لجنة المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، أعمال ورشة العمل التي ناقشت الحياة الندية الحرة والتعصب الجنسوي، وأهمية الحاجة إلى علم المرأة (الجنولوجيا)، بمشاركة 30 عضوة من كافة المؤسسات ومكاتب المرأة المدنية والعسكرية، وفي الأحزاب السياسية والفئة الشابة في الطبقة، والتي استمرت لـ 3 أيام متتالية.

وفي اليوم الثالث والأخير من أعمال الورشة، تم تشكيل 5 مجموعات مكونة من 6 عضوات، لاختيار موضوع معين للنقاش حوله تحت عنوان "هذا موضوعي".

وخرجت ورشة العمل، بعددٍ من التوصيات، منها (تفعيل العمل المشترك بين المؤسسات من خلال افتتاح دورات فكرية، وتفعيل نهضة للإدارات في المكاتب الخاصة بالمرأة والنضال من أجل التوعية عن طريق البحث والتثقيف الذاتي، وتكثيف العمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعقد ورشات عمل بمشاركة الرجال).

وفي حديث للإدارية في مكتب الجنولوجيا، ماريا الموسى، قيّمت أعمال الورشة، وما جرى النقاش حوله، قائلةً: "تطرقنا إلى الدور الاجتماعي للمرأة من أجل الوصول إلى الحياة الندية الحقيقية والتي تعني حياة شراكة ومساواة بين المرأة والرجل حيث لا يطغى أحدهما على الآخر ولا يكون في هذه الحياة غالب أو مغلوب ولا ساحق أو مسحوق".

وأكدت على أهمية أن تكافح المرأة تجاه الأيديولوجية الذكورية المهيمنة وأن "تدرك جيداً كيفية تعزيز قدراتها الذهنية الطبيعية والتحررية في الميدان الأيديولوجي إزاء الذهنية الرجولية السلطوية الحاكمة.

(س ك/ي م)

ANHA