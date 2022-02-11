​​​​​​​انتهاء فعالية المكتبة الجوالة في الحسكة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان

واختتمت فعالية المكتبة الجوالة، المنظمة من قبل اتحاد المرأة الشابة بالتنسيق مع الشبيبة الثورية السورية، نشاطاتها في مقاطعة الحسكة، بتوجُّه المكتبة إلى مركز مقاطعة قامشلو، بعد أن تجولت على مدار 3 أيام متواصلة أحياء وبلدات ومناطق متفرقة في المقاطعة.

وبدأت فعاليات وأعمال المكتبة الجوالة في مقاطعة الحسكة يوم الأربعاء الفائت، في إطار حملة الشبيبة الثورية السورية، "هلموا إلى معركة الحرية" والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وكذلك حملة المطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وجابت اليوم الحافلة المزينة بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور مناضلين في حركة حرية كردستان، خلال اليوم الثالث والأخير لفعالية المكتبة الجوالة، حيي "الكلاسة وغويران" في مدينة الحسكة، وناحية الشدادي وبلدة العريشة في الريف الجنوبي للمدينة، والتوقف في العديد من المواقع.

وعرض خلالها أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية "كتب ومرافعات القائد عبد الله أوجلان باللغتين الكردية والعربية"، وتعريف المواطنين بالقائد عبد الله أوجلان وأفكاره.

وشهدت المكتبة الجوالة إقبالاً من المواطنين على الكتب والمرافعات، إلى جانب إقبالهم على التوقيع على لائحة التواقيع المنادية بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وانتهت فعالية المكتبة الجوالة بتوجُّه الحافلة إلى مركز مقاطعة قامشلو؛ للمشاركة في فعاليات الشبيبة الثورية السورية المنددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، مع اقتراب يوم الـ 15 من شباط / فبراير.

(ن م/أم)

ANHA