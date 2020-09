​​​​​​​انتهاء عروض الأفلام المشاركة في المهرجان وغداً الإعلان عن أسماء الفائزين

استمرت فعاليات مهرجان ليلون الدولي للأفلام اليوم بعرض آخر الأفلام الأجنبية والعربية المشاركة والتي بلغ عددها 58 فلماً، فيما من المقرر أن يتم غداً الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز المهرجان.

ففي مخيم برخدان عرضت الأفلام التالية:

فيلم الرجل العجوز والمغني The Old Man And The Singer وهو منتج في إيران ومدته 33:00 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول قصة رجلٍ عجوز لديه أنواع متعددة من السيارات القديمة من ميراث أجداده، عاش فترة الحرب التي جرت في حلب، يعيش في منزله القديم الذي دُمّرَ بسبب الحرب فيسعى إلى تصليح تلك السيارات مرة أخرى. يتطرق الفيلم إلى ما خلفته الحرب من دمار وخراب وحتى تأثيرها على إنتاج المواد التي كانت تُصنعُ بالأيدي.

فيلم باتجاه الشمس للمخرجة زيلان سليمان

الفيلم يتناول ما تعرضت له مدينة عفرين المحتلة من حرب وهجمات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته مستخدمة كافة أنواع الأسلحة والتي أدت إلى النزوح القسري لأهالي المدينة بعد مقاومة بطولية لأبنائها دامت 58 يوماً في ظل صمت دولي، الأحداث ترصد من خلال ريشة طفلين يقومان بالرسم على إحدى خيم النزوح، الأخ يسلط الضوء على الدمار الذي لحق بالبشر والحجر والشجر، في حين تقوم الأخت بإزالة تلك الآثار من لوحة أخيها لترسم الأمل الذي يظهر على وجهها ووجوه أطفال المخيم.

فيلم العودة Return للمخرج سلمان دانيز المنتج في تركيا ومدته 18:34 دقيقة.

الفيلم يتحدّث عن شاب يدعى أيوب يستمعُ لكلامِ رجلٍ مبروك، فيحزمُ امتعته ليسافر عبر جبلِ آرارات بحثاً عن عمته التي تسكنُ في الطرفِ الآخر من الجبل، يصل الشاب لعمته ولكن لا يستطيعُ فهم لغتها فيقرر الرحيل وهذا حالُ معظم الناس في كردستان المقسمة إلى أربعةِ أجزاء.

فيلم الفراولة Strawberries للمخرج مانيوس كارياستوس والمنشأ في اليونان ومدته 09:41 دقيقة.

الفيلم يروي قصةَ فتاةٍ مسجونة تعملُ بشكلٍ دوري وفق الساعة المعلقة، فكلما تخلفت عن عملها لمدة قصيرة تخسرُ حبة فراولة.

فيلم حافظ على هدفك الأول Keep Your First Puprpose للمخرج مي أردان والمنشأ في الصين ومدته 4:45 دقيقة.

الفيلم يهدف إلى الحفاظ على الهدف الأول في أي شيء يوصلك إلى النصر، بينما الطمع يؤدي للهزيمة في كل شيء.

فيلم الأصولية Fundamentalisim للمخرج ميتجا مانشك المنتج في سلوفانيا ومدته 7:00 دقيقة.

ويتحدث الفيلم عن متطرّفين (الدينيين والقوميين) يفشلون في محاولة تجنيد شخصٍ في نظامهم بسبب حرب الجميعِ على الجميع، الفيلم يظهر الجانب المظلم لهذه الجماعات التي تحظى بقبول عالمي.

فيلم ليونرفيس Lionverse للمخرج هايدك تشون هي موك المنشأ في هونغ كونغ ومدته 3:24 دقيقة.

يطرح الفيلم فكرة أنّ التطور الذي حصده العالم خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات هو نتاج كدّ وجهد كبيرين لأجيال سابقة. فالإهمال وعدم الاستفادة من الماضي وتقديره يؤدي بنا إلى الانهيار.

كما عرضت أفلام مرافقة لمهرجان ليلون مثل "فيلم الموازي، المنشأ في روج آفا ومدته 25:34 دقيقة، فيلم الأمل في الرسم Hope In Painting وومدته 15:00 دقيقة، فيلم الصياد المجنون والمنشأ في روج آفا ، فيلم العرض DIS-PLAY و المنشأ في إيطاليا ومدته 4:52دقيقة.

وفي مخيم سردم عرضت 6 أفلام مختلفة بين طويل وقصير وهي:

فيلم زهيرلية Zhirleh والمنشأ في إيران ومدته 01:01:01 للمخرج بحر روحاني

يروي الفيلم قصة امرأة قوية عاشت في قرية تدعى (كيفارا) في كردستان إيران. وهي امرأة كبيرة في العمر تحلُّ مشاكل أهالي القرية وتسعى جاهدةً لإنشاءِ مجلسٍ للقرية. الفيلم يتطرق إلى قضايا متعددة بدءاً من قضايا المرأة كالتعليم، الزواج، الطلاق، العمل.

فيلم كورونا – نهاية العالم للمخرج دوشيانيت المنشأ في الهند ومدته 7:09دقيقة.

ووصف الفيلم العالم في عام 2049 بعد الأزمة الحالية التي يعاني منها (أزمة الكورونا) حيث يترك رسالة مؤثرة لحماية هذا الكوكب، فالاستهلاك الوحشي للبيئة من قبل الجنس البشري قد أفضى بالكوكب إلى الدمار والخراب.

فيلم الطابق السفلي Lowest Floor للمخرج أوميد رضا فيرخان والمنشأ في إيران ومدته 14:00 دقيقة.

يروي قصة عجوزين ( رجل و امرأة ) يترقّبان زيارة أولادهما لهما وهما في الطابق السفلي.

الفيلم القلعة The Castel للمخرجة صبا قاسمي والمنشأ في إيران ومدته 37:14 دقيقة.

الفيلم يشير إلى أنّ القلعة مهما كانت كبيرة وقوية سيأتي يومٌ لتنهار على رؤوسِ أصحابها، بينما لو بنيت الأفكار والمبادئ عن طريق المطالعة فإنّ تلك القلعة لن تُهدمَ أبداً ( بناء الفكر )

فيلم العب مع الألم Play With Pain للمخرج حامد شاسيته والمنشأ في إيران ومدته 03:45 دقيقة.

يروي الفيلم عن قصة امرأة تعتقلُ أسيرة لدى داعشي فتعامله على الأخلاق التي تربت عليها، رغم أنّ الداعشي نهب قريتها وقتل أهلها.

فيلم إنهاء Finish للمخرج سعيد نقافيان والمنشأ في إيران ومدته 5:00 دقيقة.

ويروي الفيلم قصة سمكة داخل حوضٍ سحري يشبه الكرة الأرضية، تعاني من الحروب التي افتعلها الإنسان ومازال يفتعلها على مرّ التاريخ.

فيلم أمر COMMAND للمخرج فرشيد عبدي والمنشأ في إيران ومدته 05:00 دقيقة.

يتحدث الفيلم عن جندي على أهبة الاستعداد لإطلاق الرصاصِ على الكلاب الشاردة، فيترددُ في إطلاق الرصاص.

هذا واختتمت فعاليات عرض الأفلام في مهرجان ليلون الدولي بعرض 58 فيلماً على مدار 6 أيام و ستنتهي الفعاليات يوم غد بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز.

(كروب/ك)