​​​​​​​انتهاء عمليات الإحصاء السكاني في مدينة قامشلو وقراها

بعد إنهاء مكتب التخطيط عمليات الإحصاء في منطقة ديرك ونواحي مقاطعة قامشلو، باشرت، أمس، عملية الإحصاء في مدينة قامشلو؛ لتسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين والمسافرين والأسر الوافدة والمهجرين والنازحين إلى شمال وشرق سوريا وطبيعة عملهم، والتحقق من اسم الشخص وعنوانه الحالي وعدد أفراد الأسرة المقيمين والمغتربين.

وتمت عملية الإحصاء السكاني بمشاركة 600 معلم/ة من هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، بالتنسيق مع كومينات ومجالس الأحياء، دون حصول أي خلل أو عائق في سير العملية، وسط ترحيب وتعاون الأهالي مع فرق الإحصاء.

وبدأت الإدارة الذاتية بعملية إحصاء التعداد السكاني ضمن مشروع يشمل جميع المدن والبلدات بهدف الحصول على أرقام دقيقة لعدد السكان في المنطقة لأغراض تتعلق بمشاريع تنموية.

وكانت قد انطلقت عملية الإحصاء السكاني في 26 من نيسان الماضي في منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، واستمرت ليومين، فيما انطلقت في الـ 7 من شهر أيار الحالي في مركز ناحية ديرك ومنطقة برآف ونواحي تل كوجر وجل آغا وكركي لكي، كذلك تم الانتهاء من عملية الإحصاء السكاني في نواحي تربه سبيه وتل حميس وتل براك التابعة لمقاطعة قامشلو.

(كروب/آ)

ANHA