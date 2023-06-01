​​​​​​​انتهاء العام الدراسي في شمال وشرق سوريا

انتهى اليوم العام الدراسي 2022/2023 في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في مناطق الجزيرة، الفرات، الطبقة، دير الزور ومنبج في شمال وشرق سوريا.

وتم تمديد الدوام في مدارس منطقة الشهباء وحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بسبب الظروف، فقد انتهى فيها دوام المرحلة الابتدائية فقط، في حين انتهى العام الدراسي في مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية.

وتسبّب حصار حكومة دمشق للشهباء وعدم توفر المحروقات، بتوقف السيارات التي تنقل الطلبة إلى المدارس عن العمل وعدم إمكانية إيقاد المدافئ خلال الشتاء بسبب انقطاع المحروقات والوقود، ما دفع هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا إلى تعليق الدوام في مدارسها مرتين خلال العام الدراسي، الأولى من 4 كانون الأول عام 2022 وحتى 2 كانون الثاني عام 2023، فيما تم تعليقه للمرة الثانية بسبب زلزال شباط المدمر، من 6 إلى 26 شباط المنصرم.

كما توقف الدوام المدرسي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من 6 شباط وحتى 5 آذار المنصرمين أيضاً بسبب الزلزال. وينتهي العام الدراسي في كل من الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب في شهر حزيران الجاري.

هذا وكان العام الدراسي 2022/2023 قد بدأ في مدارس شمال وشرق سوريا، في 11 أيلول الماضي، حيث تلّقى أكثر من 866 ألف و483 طالب/ـة من مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تعليمهم في 4 آلاف و26 مدرسة في المنطقة.

وقررت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا خلال العام الدراسي 2022/2023، وعبر تعميمٍ أصدرته بتاريخ 27 آب 2022، توحيد الزي المدرسي في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

(ر)

ANHA