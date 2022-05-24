​​​​​​​انتهاء العام الدراسي 2021- 2022

انتهى اليوم الثلاثاء، في شمال وشرق سوريا العام الدراسي 2021-2022 وبدأت العطلة الصيفية للمعلمين والطلبة.

هذا وبلغ عدد طلاب المراحل الابتدائية، الإعدادية والثانوية هذا العام 834 ألف و355 طالب/ـة.

وبدأ العام الدراسي 2021-2022 في مدارس شمال وشرق سوريا في الـ 12 من أيلول المنصرم بقرارٍ من هيئة التربية التعليم في شمال وشرق سوريا.

وشهد هذا العام الدراسي تقدماً وإضافة نظام جديد على نظام التعليم في شمال وشرق سوريا.

من هذه التقدم إلغاء قرار الامتحانات الموحدة للشهادتين الإعدادية والثانوية في إقليم الجزيرة وتم تطبيقه هذا العام.

والثاني إعلان نظام الدراسة الحرّة في شمال وشرق سوريا للمرّة الأولى.

كما ستوزّع شهادات الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة.

(س ب/ر)

ANHA