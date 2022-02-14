​​​​​​​انتهاء أعمال الكونفرانس الثالث لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا

واختتمت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أعمال كونفرانسها الثالث، الذي عقد تحت شعار "بروح مقاومة شهداء سجن غويران سننتصر"، بمشاركة أكثر من ٦٠٠ عضوة وعضو من قوى الأمن الداخلي من مختلف مناطق الإدارة الذاتية، وفي مقدمتهم القائد العام لقوى الأمن الداخلي سيامند باور.

وتناولت أعمال الكونفرانس إعادة صياغة النظام الداخلي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، والخروج بقرارات هامة تخص الواقع الأمني وتنظيم القوات، حسب المشاركين.

وانتهى الكونفرانس الذي كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام منذ انطلاقه، دون الإفصاح عن القرارات أو الخروج ببيان ختامي.

وبحسب المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، فإن المكتب سيقوم في وقت لاحق بنشر البيان الختامي، والقرارات على معرفاتها الرسمية.

(ه إ/أم)

ANHA