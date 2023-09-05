​​​​​​​انتهاء 3 دورات لتأهيل المعلمات استعدادا للعام الدراسي الجديد

أنهت، اليوم، لجنة التربية والتعليم في الإدارة المدنية الديمقراطية بمدينة الرقة، ثلاث دورات لتأهيل المعلمات، في إطار استعدادات الإدارة الذاتية للعام الدراسي الجديد.

وانضمت إلى الدورات الثلاثة التي افتتحت في قرى (القحطانية، والكسرة، والكالطة) التابعة لمدينة الرقة، واستغرقت شهراً واحداً، 85 معلمة.

وفي ختام الدورات الثلاثة التي أقيمت اليوم في مبنى اللجنة بالرقة، بحضور العشرات من النساء في مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني. باركت الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في الإدارة المدينة الديمقراطية بمدينة الرقة، زليخة عبدي، كافة المعلمات اللاتي انضممن إلى الدورات.

وأكدت زليخة عبدي على دور المرأة الطليعي في بناء مجتمع أخلاقي سياسي، قائم على التدريب والوعي، للارتقاء بمشروع الأمة الديمقراطية.

بعد ذلك، عرضت لجنة التربية والتعليم، سنفزيون تضمن ما تلقته المعلمات خلال الدورات التأهيلية من دروس فكرية وأخرى مهنية، ليتم فيما بعد تقديم هدايا رمزية وصوراً للشهيدات، وسط ترديدهن شعار ""Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية).

(آ ع/ي م)

ANHA