منذ بداية انتفاضة "Jin, Jiyan ,Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية) في روجهلات (شرق) كردستان وإيران، وتقود المرأة هذه الانتفاضة؛ لكن وبعد مرور حوالي أربعة أشهر على هذه الانتفاضة ظهرت حالات تسميم مشبوهة في العديد من مدارس الإناث، مما صعد من وتيرة الاحتجاجات المنددة بممارسات الدولة الإيرانية.

وتستمر انتفاضة "Jin Jiyan Azadî" في روجهلات كردستان ضد سياسات الدولة الإيرانية دون انقطاع، حيث خرج أمس الإثنين (13 آذار)، شبان إلى الشوارع والساحات في كل من مدينتي سنه وكاميران وأشعلوا النيران في الطرقات، ورددوا هتافات مناهضة للدولة الإيرانية، وقطعوا الطريق بين سنة-كرمنشاه لفترة طويلة مواصلين نشاطاتهم المنددة بممارسات الدولة الإيرانية.

وليلة أمس اندلعت احتجاجات في العديد من مناطق طهران، وأقيمت أنشطة منددة بهجوم الدولة الإيرانية بالغازات السامة، من بينها مدينة مشهد حيث خرج النساء والرجال في تظاهرة احتجاجية.

كما نُقلت أمس الأثنين، مجموعة من الطالبات إلى المستشفى بسبب هجوم بالغاز السام في بلدة كاني سور التابعة لمحافظة سنه، وقيل أن مدرستين تعرضتا لهجوم بالغازات السامة في مدينة ماه شهير.

(د ع)