​​​​​​​أنشطة منوعة في مدن أوروبية تدعو النساء لتعزيز تنظيمهن

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام، نظمت مؤسسات ومنظمات نسائية سلسلة فعاليات في عدد من المدن الأوروبية.

موسكو

في العاصمة الروسية موسكو أصدرت النساء بياناً بهذه المناسبة دعون في إلى وقف العنف ضد المرأة.

وجاء في البيان: "تخوض النساء الكرديات في جميع أنحاء كردستان الأربعة وخارجها نضالاً ضد الحكام والمحتلين والخونة، ويدفعن ثمناً باهظاً كل يوم. لكن وبالرغم من ذلك، في كل يوم وفي كل مكان ومدينة وشارع تُقتل امرأة على يد والدها أو شقيقها أو زوجها، أو يتم تزويجهن في سن مبكرة، أو يتعرضن للتعذيب بسبب عملهن السياسي والاجتماعي والأيديولوجي".

النساء استنكرن أيضاً الاتفاقيات القذرة ضد شنكال "بصفتنا نساء كرديات في موسكو، نتابع عن كثب الأحداث في كردستان، ونرى ما يجري من إبرام اتفاقيات قذرة جديدة في شنكال، في الوقت الذي تخلّى عنه الحزب الديمقراطي الكردستاني مع هجوم داعش، ووضع النساء الإيزيديات في أحضانهم".

ودعا البيان النساء إلى تعزيز تنظيمهن، وإظهار وجودهن في جميع مناحي الحياة وخوض النضال".

لندن

وفي العاصمة البريطانية لندن علّقت مبادرة نساء الكرد لافتات على مبنى إذاعة البي بي سي شمالي المدينة، وسط تشجيع الناس.

ومن المقرر تعليق اللافتات يوميًا في حدائق وساحات المدينة الشهيرة.

وفي السياق، وجّهت نساء أعضاء في عدد من المنظمات النسائية في بريطانيا، منها (اتحاد نساء الاشتراكي، المنظمات النسائية، مفوضية العلاقات النسائية، أجنحة النساء، مبادرة نساء الكرد وغيرهن)، رسالة "نحن أقوى معًا" مناهضة للعنف عبر مقاطع مصورة.

ودعت النساء خلال المقاطع المصورة إلى توحيد صفوف النساء بالقول "مازلنا أقوياء معًا"، كما أكدن على مواصلة النضال "من أجل الحرية حتى النهاية" وطالبن السلطات التركية بتطبيق اتفاق إسطنبول". وأعلنت النساء بأنهن سيواصلن فعالياتهن حتى محاكمة أردوغان.

هولندا

فيما أصدرت حركة المرأة الكردية في هولندا بياناً بمناسبة اليوم العالمي للنضال ضد العنف الموجه ضد المرأة، وأعلنت عن برنامج نشاطاتها.

وبحسب البرنامج ستنظم النساء الكرديات بمشاركة منصّة النساء الأممية مسيرة يوم 25 نوفمبر في روتردام، كما ستقام خيمة المعلومات ضد أشكال العنف ضد المرأة ومقاومة النساء. إضافة إلى تنظيم فعالية حاشدة في مدينة آرنم.

شمال كردستان وتركيا

وفي شمال كردستان وتركيا نظمت حركة المرأة الحرة (TJA)، والمجلس النسائي لحزب الشعب الديمقراطي (HDP)، ورش عمل وسلسلة أنشطة بمناسبة 25 تشرين الثاني، في مدن ماردين، مرسين، أنقرة وأضنة وفي نواحي شرناخ وهزخ.

(س و)