​​​​​​​أنصار الله تستهدف مواقع عسكرية في السعودية والتحالف العربي يعترض

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المُسيّر عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مُسيّرة نوع قاصف كي 2، وصاروخين بالستيين نوع بدر".

وأضاف سريع" "العملية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة".

ومن جهته أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل الأحد-الإثنين، عن اعتراض الطائرات التي أطلقتها "أنصار الله"، حيث أكد تدمير 3 طائرات مُسيّرة مفخخة وصاروخين باليستيين في أجواء السعودية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن التحالف قوله إن "قواته اعترضت صاروخين بالستيين وطائرتين بدون طيار مفخختين" أطلقتها جماعة أنصار الله تجاه نجران.

وكان التحالف أعلن في بيان له مساء الأحد، عن "اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية، عبر دفاعاته الجوية".

(د ع)