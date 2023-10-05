​​​​​​​انقطاع شبه تام للكهرباء في إقليم الجزيرة نتيجة القصف التركي

أوضح الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة أكرم سليمان، أنه ومنذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم: "استهدفت مسيّرات الاحتلال التركي البنية التحتية الخدمية لإقليم الجزيرة، حيث استهدفت محطة تحويل السد الغربي في مدينة الحسكة والتي تبعد عن المدينة ما يقارب 15 كيلومتراً حيث تم تدمير المحولة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، علماً أن هذه المحطة تغذي الأحياء الغربية للمدينة وريفها".

وأضاف سليمان أن الهجمات استهدفت أيضاً: "محطة الكهرباء الشمالية لمدينة قامشلو التي تغذي نصف المدينة وريفها الشرقي والغربي بالكهرباء، وتسبّب القصف بدمار هائل للمحطة التي تصل استطاعتها لـ 30MVA ".

ونوّه الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة إلى أن الاستهداف شمل أيضاً: "محطة تحويل الكهرباء لمدينة عامودا التي تقدر استطاعتها بـ 30MVA أمبير، ما أدى إلى خروجها عند الخدمة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء هذا القصف، وبالتالي أدى لانقطاع الكهرباء عن مدينة عامودا وريفها والوضع معقد جداً، الآن لا يمكن تأمين الكهرباء لتلك المنطقة".

أكرم سليمان أوضح: "كما تعلمون أننا كنا نواجه مشاكل كبيرة في تأمين الكهرباء لمناطقنا بسبب هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته المتكررة على المنطقة، وما عانيناه من مواجهة تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، يمارسه الآن الاحتلال التركي ذو السياسة العنجهية الذي يستهدف البنية التحتية لزيادة معاناة المواطنين، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وكسر ثقة الشعب بالإدارة وخلق أزمات لها بهدف تدمير مشروع الإدارة الذاتية".

(أ ب)