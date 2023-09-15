​​​​​​​أنقرة: خط أنابيب النفط مع العراق سيبدأ العمل قريباً

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون جاهزاً "من الناحية الفنية" للتشغيل قريباً، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع شمال العراق في 25 آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة "إقليم كردستان العراق" بين عامي 2014 و2018.

وبدأت أنقرة بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات، حسب رويترز.

وقال بيرقدار في إفادة صحفية، إنه "اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير".

ولم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر الخط، ولكن مصادر قالت لسكاي نيوز عربية إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل تشرين الأول.

وفي نهاية آب الماضي، قالت رابطة صناعة النفط في "إقليم كردستان"، إن إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في تركيا قد كلّف المنتجين والحكومة العراقية خسائر بنحو 4 مليارات دولار.

(م ش)