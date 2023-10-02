​​​​​​​أنقرة تعلن استئناف ضخ النفط من العراق هذا الأسبوع

قالت تركيا الاثنين إن خط أنابيب النفط العراقي الذي توقف عن العمل في آذار بسبب خلافات معقدة حول المدفوعات، سيستأنف ضخ الخام هذا الأسبوع، بحسب وكالة فرانس برس.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من "إقليم كردستان" من دون موافقة الحكومة العراقية، حيث كان "الإقليم" يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يومياً قبل إغلاق خط الأنابيب.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أمام منتدى للطاقة في أبوظبي أن الخلاف تمت تسويته و"سنبدأ تشغيل خط الأنابيب هذا الأسبوع".

(م ش)