​​​​​​​انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بنشر قواتها استعداداً للتدخل العسكري

اتهم النظام العسكري في النيجر فرنسا بنشر قواتها في عدد من دول غرب أفريقيا، استعداداً لشن تدخل عسكري، بحسب وكالة رويترز.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري الحاكم، الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان إكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة".

وأضاف الناطق أنه لاحظ "منذ الأول من أيلول، نشر طائرتي نقل عسكريتين من طراز (إيه 400 إم)، وواحدة من طراز (دورنييه 328)، في إطار تعزيزات في ساحل العاج"، وأن "مروحيتين من طراز سوبر بوما مُتعددتي المهمات، ونحو 40 مركبة مدرعة"، نُشرت "في كاندي ومالانفيل في بنين".

وتابع البيان: "في 7 أيلول 2023، رست سفينة عسكرية فرنسية في بنين وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية"، بحسب وكالة فرانس برس.

كذلك، تحدث العسكريون عن "زهاء 100 عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية، أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدّات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين".

واعتبروا أن "هذه المناورات، هدفها إنجاح التدخل العسكري ضد بلادنا".

وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 تموز، كانت "إكواس" قد لوحت بتدخل مسلح، وهو قرار أيدته فرنسا.

(م ش)