​​​​​​​انخفاض صادرات ألمانيا بنسبة 9.3% في أكبر تراجع منذ الأزمة المالية في 2009

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات ألمانيا تراجعت بنسبة 9.3٪ العام الماضي مع تراجع الطلب، بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية في 2009، بحسب ما أوردته وكالة الاسوشيتد برس.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء إن الواردات انخفضت بنسبة 7.1٪، وكان هذا أيضًا أكبر انخفاض منذ عام 2009، عندما انخفضت الصادرات بنسبة 18.4٪ والواردات بنسبة 17.5٪.

وظلت الولايات المتحدة الوجهة الوحيدة الأكبر للصادرات الألمانية على الرغم من انخفاضها بنسبة 12.5٪، لتصل قيمة السلع إلى 103.8 مليار يورو (125 مليار دولار)، واحتلت الصين المرتبة الثانية مع انخفاض بنسبة 0.1٪ إلى 95.9 مليار يورو وفرنسا في المرتبة الثالثة بـ 91 مليار يورو بانخفاض 14.6٪.

وكانت الصين أكبر مصدر منفرد للواردات إلى ألمانيا، حيث زاد إجماليها 5.6٪ إلى 116.2 مليار يورو، وجاءت هولندا والولايات المتحدة في المرتبة الثانية والثالثة بتراجع 9.6٪ و5٪ على التوالي.

وأظهرت الأرقام الصادرة الشهر الماضي أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، انكمش بنسبة 5٪ العام الماضي.

وتركت أرقام العام الماضي لألمانيا فائضًا في الصادرات بلغ 179.1 مليار يورو، وهو أصغر فائض منذ عام 2011، ورابع انخفاض على التوالي.

وقال مكتب الإحصاء إن الصادرات في كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، كانت أعلى بنسبة 2.7٪ عن العام السابق، وبزيادة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق.

وبينما كانت هناك ارتفاعات كبيرة على أساس سنوي في كانون الثاني/ ديسمبر، في الصادرات إلى كل من الصين والولايات المتحدة، انخفضت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 3.3٪ في الشهر الماضي قبل مغادرة البلاد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وتعطل النقل بين بريطانيا وأوروبا بشكل كبير في كانون الثاني، حيث تم تطبيق القيود بعد اكتشاف نوع أكثر عدوى لفيروس كورونا في بريطانيا، وانخفضت الواردات الألمانية من بريطانيا بنسبة 11.4٪.

(م ش)