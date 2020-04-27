​​​​​​​انخفاض معدلات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إنها سجلت حالات وفاة وإصابة جديدة بفعل فيروس كورونا.

وأضافت: " إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 202، وارتفع عدد الإصابات إلى 15,466، بينهم 129 حالة خطيرة، منهم 96 شخصا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما 79 شخصا حالتهم متوسطة، ووُصفت إصابات 8260 بالطفيفة".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى ما دون الـ 100 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ انتشار الفيروس.

وسجلت كذلك، ارتفاعا في أعداد الحالات المتعافية من الفيروس على تلك المصابة، وذلك في إشارة إلى بدء انحسار الوباء، موضحةً: " أنه جرى تسجيل إصابة 68 إسرائيلي فقط خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما انخفض أيضاً عدد الإصابات الخطيرة، كما انخفض عدد الخاضعين للتنفس الصناعي إلى 96 حالة، بينما تماثل 6796 شخصا للشفاء".

(ع م)