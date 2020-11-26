​​​​​​​انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، أن حالتي الوفاة هما لرجل من الشهباء وامرأة من قامشلو.

ونوّه مصطفى إلى أنهم سجّلوا ٣٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ١٩ ذكور و١٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

١٤ حالة في الحسكة

٦ حالات في ديرك

٩ حالات في قامشلو

حالة واحدة في كركى لكي

حالة واحدة في عامودا

حالة واحدة في تربه سبيه

٦ حالات في الشهباء

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٢١ حالة شفاء جديدة.

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٨٢٥ حالة منها ١٨٧ حالة وفاة، و١٠٠٥ حالات شفاء.

ويشار إلى أن المخطط البياني لعدد الإصابات، وحالات الوفيات انخفض نسبياً مقارنة بباقي الأيام، وذلك نتيجة التدابير الاحترازية التي اتخذتها خلية الأزمة في مناطق شمال وشرق سوريا، منها فرض حظر كلي على مدن قامشلو والحسكة والطبقة والرقة، نتيجة ارتفاع معدّل الإصابة في هذه المدن.

(أ ب)

ANHA