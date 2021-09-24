​​​​​​​انهيار متواصل لليرة التركية مقابل الدولار

واقتربت الليرة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق، الجمعة، مسجلةً 8.855 مقابل الدولار، وكان أدنى مستوى لها الذي بلغته في يونيو عند 8.880، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت الليرة، الخميس، عندما خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وفي تقرير سابق لموقع "الحرة" الأمريكي، قال أستاذ الإدارة المالية في جامعة "باشاك شهير"، الدكتور فراس شعبو، إن "قضية سعر الفائدة كانت مطروحة قبل أكثر من شهر، وكانت هناك توقّعات إلى خفضها إلى مستوى أقل من 18 بالمئة".

وسرعان ما انعكس ذلك على سعر صرف الليرة التركية، إذ تراجعت لتلامس حاجز الـ 9 ليرات مقابل الدولار الواحد، ثم بلغت ما يقرب من 8.80.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "التخفيض الآن محدود، لكن الليرة التركية أظهرت ردة فعل أكثر من قيمة الانخفاض. هناك فرق كبير في سعر الصرف في الوقت الحالي".

(م ش)