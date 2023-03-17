​​​​​​​انهيار أجزاء من جسر الرقة السمرة جراء السيول

ادت السيول التي شكلتها الأمطار الغزيرة إلى انهيار جسر البليخ في بلدة الرقة السمرة بريف الرقة الشرقي بعد زيادة تدفق السيول عصر اليوم مما سبب انهيار في اجزاء من الجسر وغمر بعض المنازل القريبة من النهر بالإضافة إلى غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

ويعد جسر الرقة السمرة الواقع على نهر البليخ بريف الرقة الشرقي احد اهم الجسور التي تربط مدينة الرقة وريفها ومدينة الرقة بمدينة الحسكة ودير الزور.

وتعمل الإدارة المحلية والبلديات التابعة لمجلس الرقة المدني على إصلاح الاضرار بردم المكان المتضرر بالركام والحجر المكسر .

(أع/ك)

ANHA