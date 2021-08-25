​​​​​​​ANHA تصل قرية الدردارة وترصد حجم الأضرار التي خلفها قصف الاحتلال التركي

وزارت كاميرة وكالتنا اليوم قرية الدردارة الواقعة شمالي ناحية تل تمر على طريق ناحية زركان بمسافة4 كم، لترصد أوضاع تلك القرية بعد تعرضها لقصف شبه يومي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في الأيام الماضية.

حيث تبين أن غالبية منازل أهالي القرية تعرضت للقصف والدمار بالإضافة إلى دمار لحق بالجوامع ودور العبادة في القرية.

ومن خلال تواجد كاميرتنا ضمن القرية التقت بعدد من سكان القرية ليعبروا عن وضعهم نتيجة القصف اليومي الذي يتعرضون لها.

سليمان العبد الله من قرية الدردارة أشار لوكالتنا قائلاً" منذ قرابة العشرين يوماً تشهد القرية قصفاً يومياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ولحماية أرواحنا وحماية أطفالنا نخرج من منازلنا أثناء القصف، وعندما يهدأ القصف نعود لمنازلنا".

وأضاف" هناك دمار كبيرة في القرية بحيث استهدف الاحتلال جامع القرية أيضاً، كما ان القرية امتلأت بشظايا القذائف".

ولفت العبد الله في حديثه" نحن متواجدون في منازلنا ولن ننزح من قريتنا، ولكننا نقوم بالخروج من منازلنا أثناء القصف حفاظاً على أرواحنا وأرواح الأطفال".

لو كنا متواجدين في القرية لحلت مجزرة بسكانها

ومن جانبها روت فكرية اسماعيل من سكان القرية بعض تفاصيل القصف الأخير على قريتها قائلةً: "يوم أمس تعرضت القرية لقصف عنيف بأكثر من 40 صاروخاً، نحمد الله بأننا كنا خارج القرية ولم نكن متواجدين، لكانت حصلت مجزرة بحق سكان القرية".

وأردفت بحديثها" نخرج في ساعات المساء من منازلنا ونعود إليها بالنهار، وذلك بسبب تمسكنا بأرضنا وبمنازلنا، كوننا لا نرتاح إلا في منازلنا، ونحن مصممين بأننا لن نترك قريتنا وأرضنا".

ونوهت فكرية أنه عندما تتساقط الصواريخ على القرية فهي لا تميز بين أحد، وقالت: "وقبل عدة أيام أصيب شاب وشابة بجراح نتيجة القذائف العشوائية".

مؤكدةً" وضنا صعب للغاية بحيث لم نعد نعرف كيف يمضي يومنا، أصبحنا نتمنى الموت لنرتاح قليلاً من واقعنا".

واختتمت فكرية إسماعيل حديثها بالرد على الإشاعات التي تتحدث بأن قرية الدردارة خالية من السكان بالقول". قرية الدردارة وبالرغم مما حل به وما تشهده من هجمات إلا أنها لم تخلوا من سكانها، فنحن أصحاب الأرض وسنموت على أرضنا".

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ANHA