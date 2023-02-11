​​​​​​​ANHA ترصد بالصور والفيديو الأبنية المتصدعة في الشيخ مقصود والأشرفية

رصد مراسلو وكالتنا بالصور والفيديو الأضرار التي طالت عدداً من الأبنية السكنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة، وأدى إلى فقدان 6 أشخاص حياتهم، وإصابة 52 آخرين، حسب مشفى الشهيد خالد فجر.

تظهر الصور والمقاطع المصورة، العديد من المباني التي شهدت تصدعاً وانحرافاً عن مركز توازنها؛ ما جعلها غير قابلة للسكن وآيلة للسقوط.

وعملت الكومينات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية على إجلاء المباني من سكانها وتوجيههم إلى مراكز الإيواء المؤقت في الساحات العامة والحدائق من قبل المجلس العام للحيّين ووحدات حماية الشعب والمرأة في حلب.

إلى جانب ذلك، تسيّر بلدية الشعب العديد من اللجان الهندسية التابعة لها؛ للعمل على الكشف الأولي على المباني بالسرعة القصوى لتحديد الخطيرة منها، وإجلاء السكان المنتشرين في محيطها.

وكان مجلس مقاطعة عفرين والشهباء قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لاستقبال المتضررين من الزلزال الذي تأثرت به مناطق واسعة من سوريا، وعلى هذا الأساس توجهت 2500 أسرة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى الشهباء.

يذكر أن العشرات من الأبنية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، تعرضت للقصف؛ إبان هجمات مرتزقة جيش الاحتلال التركي على الحيّين عام 2016.

(س ر)

ANHA