​​​​​​​ANHA ترصد آخر التطورات من داخل حي الطي

تتواصل الاشتباكات المتقطعة في حي الطي بمدينة قامشلو بين قوى الأمن الداخلي وما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق.
خبر 2021-04-21T12:50:00 قامشلو – أحمد محمد

وكانت الاشتباكات قد بدأت حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء أمس، عندما هاجمت ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق حاجزًا لقوى الأمن الداخلي في شارع الوحدة المحاذي لحي الطي التي تسيطر الميليشيا التابعة لحكومة دمشق على أجزاء واسعة منه.

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وأسفر هجوم الميليشيا عن استشهاد أحد أعضاء قوى الأمن الداخلي، وردت الأخيرة على الهجوم، مما أسفر عن اشتباكات لاتزال متواصلة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وتمكنت قوى الأمن الداخلي حتى الآن من السيطرة على بعض النقاط داخل حي الطي الذي كان منطلق هجمات ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق على قوى الأمن الداخلي والمدنيين في قامشلو.

(م)

ANHA


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