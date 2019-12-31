​​​​​​​ANHA ترصد جبهات عين عيسى.. حشود للمرتزقة وصمت مريب للقوات الروسية

يهاجم الاحتلال التركي منذ يومين عدة مواقع لقوات النظام جنوب الطريق الدولي وقرى عريضة والفاطسة والصفوية، في حين لا تبدي القوات الروسية موقفاً من الهجمات التي تتعرض لها مواقع قوات النظام السوري.

ونتيجة هجمات وقصف الاحتلال التركي ليلة أمس على مواقع جنوب الطريق الدولي وخاصة في قريتي الفاطسة والصفوية اللتان تحاذيان قرية بئر عيسى، أُصيب 5 عناصر من قوات النظام، وتضررت عربتان عسكريتان لها.

وسقطت ما يقارب 25 قذيفة هاون ومدفعية على القرى المذكورة.

ونتيجة لعدم تدخل قوات النظام والرد على هجمات الاحتلال التركي، تدخلت قوات سوريا الديمقراطية وردت على هجمات وقصف الاحتلال التركي التي استهدفت منازل المدنيين أيضاً في تلك القرى.

توجّهت وكالة أنباء هاوار إلى المواقع التي تعرضت للقصف في قرية الصفوية المحاذية لقرية بئر عيسى شمال ناحية عين عيسى لرصد آخر الأوضاع، والتقت مع القيادي العسكري قهرمان خبات لمعرفة المزيد من المعلومات عما جرى ليلة أمس، والأوضاع الأخيرة في المنطقة.

وأشار القيادي قهرمان خبات إلى أن الاحتلال التركي يواصل تحركاته على الطريق الدولي بالمدرعات العسكرية ويحفر الخنادق في القرى المحتلة، وأكّد بأن قواتهم ستتصدى لكافة الهجمات التي تمّس المدنيين.

ونوّه بأن القوات الروسية تخرج بدوريات على الطريق الدولي، وترصد تحركات الاحتلال التركي، فيما يقصف الاحتلال مواقع النظام أمام ناظر القوات الروسية دون أن تبدي الأخيرة أي موقف.

(ج)

ANHA