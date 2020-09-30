وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات كشفت عنها بعثة الدعم للأمم المتحدة التي رعت المحادثات، وتضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

ومن بين التوصيات أيضًا، الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية كافة.

وخلال المحادثات قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.

وناقش المجتمعون سبل تثبيت وقف النار ومراقبة ذلك بين الجانبين وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع تمهيدًا لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية تستهدف في النهاية تسوية شاملة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة والمتوسط.

واختتمت المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين الفرقاء الليبيين، حيث استمرت يومين في مدينة الغردقة المصرية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة الهامة من المحادثات الليبية، كما قدرت بالمثل جهود أعضاء الوفدين، مرحبة بالنتائج التي تم التوصل إليها.

وأبدت البعثة أملها في أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.

وفي هذا السياق أكدت مصادر ليبية قريبة من الاجتماعات التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية، في تصريح خاص لوكالتنا، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتوحيد الصف الليبي، مؤكدة أن الاجتماعات انتهت بنتائج إيجابية وملموسة ولكن يبقى تنفيذها على الأرض.

وأشارت المصادر الليبية إلى أن الجهود المبذولة بحثت كل شيء ممكن لتصفية الأجواء بين الفرقاء الليبيين ولكن نجاح هذه الجهود مرهون بمدى جدية الأطراف في التنفيذ، وخاصة من جانب حكومة الوفاق لأنها هي التي تخرج دائمًا عن الإجماع وتهدر الوقت ولا تلتزم بأي اتفاقات.

(أ ع)

ANHA