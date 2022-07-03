​​​​​​​انفجارات تهز بلدة روسية حدودية والأخيرة تكثف هجماتها شرق أوكرانيا

وأعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف في منشور على تليغرام، أن انفجارات وقعت في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، ما تسبب باندلاع حريق في مبنى سكني.

كما أضاف أن ثلاثة على الأقل لقوا حتفهم جراء تلك الانفجارات، بحسب ما نقلت رويترز. وقال "يجري التحقيق في أسباب الحادث، لا سيما أنه من المفترض أن نظام الدفاع الجوي يعمل".

إلى ذلك، أشار إلى تضرر 11 بناية سكنية على الأقل و39 منزلاً خاصاً، فيما دمرت خمسة منازل بالكامل.

في المقابل، لم تعلن القوات الأوكرانية مسؤوليتها عن الهجمات لكنها كانت وصفت سابقاً مثل تلك الحوادث بأنها "رد على الغزو الروسي".

والتزمت كييف الصمت إزاء الهجمات التي وقعت مراراً في الداخل الروسي، لكنها أكدت حقها في ضرب أهداف داخل العمق الروسي.

يشار إلى أن عدد سكان المدينة يبلغ 400 ألف شخص، وتقع على بعد 40 كيلومتراً تقريباً شمال الحدود مع أوكرانيا، وهي المركز الإداري لمنطقة بيلغورود.

روسيا تكثف هجماتها

على صعيد متصل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، إن روسيا كثفت هجماتها وتحركاتها العسكرية شرق البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان أن قواتها صدت هجمات روسية بالقرب من خاركيف وسلوفينسك شرق البلاد.

وأضافت أن "القوات الروسية تعمل على تأمين المواقع بالقرب من ليسيشانسك، آخر جيب للقوات الأوكرانية في منطقة لوهانسك"، لافتاً إلى أن "روسيا شنت غارات جوية على إيفانيفكا وخيرسون، كما وجهت ضربات صاروخية إلى منطقة ميكولايف، وهذه المناطق كلها تقع في جنوب أوكرانيا".

وفي السياق، قال رئيس بلدية ميليتوبول، جنوب أوكرانيا إن قوات بلاده قصفت قاعدة عسكرية تسيطر عليها القوات الروسية في محيط المدينة بأكثر من 30 صاروخاً.

بيلاروسيا تتوعد

وأمس السبت، قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن جيشه اعترض صواريخ أطلقت من أوكرانيا على بيلاروسيا، فيما تسري تكهنات بتورط متزايد لمينسك في الصراع بين كييف وموسكو.

وأكد لوكاشينكو، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "بلتا": "يتم استفزازنا.. يجب أن أبلغكم بأنه قبل ثلاثة أيام، ربما أكثر، حاولوا من أوكرانيا ضرب أهداف عسكرية في بيلاروسيا. الحمد لله، اعترضت أنظمة بانتسير المضادة للطائرات كل الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية".

وشدد لوكاشينكو على أن بلاده لا تسعى لخوض حرب مع أوكرانيا، لكنه حذر في الوقت ذاته من عدم المساس بأرضه وشعبه قائلا: "أكرر لكم، كما قلت قبل أكثر من عام، لا نية لدينا للقتال في أوكرانيا".

ويعتمد نظام لوكاشينكو الذي يخضع لعقوبات غربية شديدة، بشكل كبير على روسيا عسكرياً واقتصادياً.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستسلم بيلاروسيا "في الأشهر المقبلة" صواريخ إسكندر- إم القادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكد لوكاشينكو، السبت، أنه سيرد "فوراً" على أي ضربة تطاول أراضي بيلاروسيا، في رسالة موجهة إلى كييف والدول الغربية. وقال متوعداً "إذا تجرأتم فقط على توجيه ضربة إلى مصفاة موزير أو مطار لونينيتس أو بريست، فإن الرد سيصل فوراً، فقط في ثانية واحدة".

(د ع)