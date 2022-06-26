​​​​​​​انفجارات تهز العاصمة كييف والقوات الأوكرانية تدمر رتلاً عسكرياً روسياً

وفي آخر التطورات الميدانية، سُمع دوي 4 انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في العاصمة الأوكرانية، حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق. وتضم تلك المنطقة التاريخية سلسلة من الجامعات والمطاعم والمعارض الفنية.

وأفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف بوقوع 4 انفجارات في العاصمة، صباح اليوم، مضيفاً أن طواقم الإسعاف توجهت إلى منطقة شينكيفيسكي بمحيط كييف، مؤكداً أنه سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقاً، حيث "يجري إنقاذ وإجلاء السكان من بنايتين".

ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد وحدات روسية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن "قوات جمهورية لوهانسك حررت مدينتي سيفيرودونتسك وبوروفسكوي بالكامل" من ما أسمتهم بـ "التشكيلات المسلحة الأوكرانية"، بدعم من الجيش الروسي.

وقالت الوزارة في بيان، إن أراضي المنطقة الصناعية التابعة لمصنع "آزوت" في سيفيرودونيتسك أصبحت تحت سيطرة "قوات لوهانسك".

في سياق متصل، دمرت القوات الخاصة الأوكرانية رتلاً عسكرياً روسياً في مقاطعة دونيتسك.

وقالت قيادة قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، إن الرتل الروسي كان يضم "مدرعات ومركبات مضادة للمشاة"، فضلاً عن مركبات نقل وتحميل وشاحنات لنقل الوقود، بحسب ما نقلته شبكة الحرة.

(د ع)