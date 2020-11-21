​​​​​​​انفجارات تهز العاصمة كابول وتخلّف قتلى وجرحى

قال المتحدث باسم شرطة كابول لوسائل الإعلام، في حوالي الساعة 07:15 صباحًا، وقع انفجاران "لقنبلتين لاصقتين" في وقت مبكر من صباح السبت، استهدفت أحدهما سيارة للشرطة، ما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثلاثة آخرين، بحسب ما أفاد به وكالة خاما بريس الأفغانية.

ومن جهة أخرى، انفجرت سيارة من طراز فورد كانت تحمل لغمًا مغناطيسيًّا أيضًا في منطقة تشيلسون في مدينة كابول، ولحسن الحظ لم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سقطت فيه 14 قذيفة صاروخية على أجزاء مختلفة من مدينة كابول، صباح اليوم السبت، ولا توجد تقارير دقيقة عن القتلى والجرحى، حسبما أفاد طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء، عن سحب نحو ألفي جندي أميركي إضافي من أفغانستان بحلول 15 كانون الثاني/يناير، أي قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وبذلك سيصبح عديد القوات الأميركية في هذا البلد 2500 عسكري.

وفي سياق متصل، يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، في قطر مفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية وسط مؤشرات إلى إحراز تقدم في محادثاتهما.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر، أمس الجمعة، إن بومبيو سيعقد هذه الاجتماعات بشكل منفصل في الدوحة حيث تجري الحكومة الأفغانية وطالبان مفاوضات سلام منذ أيلول/سبتمبر.

(م ش)