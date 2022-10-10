​​​​​​​انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

بعد التحذيرات الرسمية الأوكرانية من احتمال شن روسيا هجمات على كييف رداً على حادث القرم، هزت العاصمة، اليوم الإثنين، دوي عدة انفجارات متتالية.

وأصدر عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بياناً نشره عبر حسابه الرسمي بـ"تليغرام"، قائلاً: "بعد الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (..) ضربت عدة انفجارات، منطقة شيفتشينكيف بوسط العاصمة"، مشيراً إلى أن المزيد من التفاصيل ستكون في وقت لاحق.

وأشار روستيسلاف سميرنوف، مستشار وزير الشؤون الداخلية، إلى أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 24 آخرون إثر الهجوم الصاروخي على العاصمة.

وسمع دوي أكثر من 4 انفجارات، فيما علقت السلطات عمل كافة خطوط المترو في كييف، وحولت المحطات الكبرى إلى ملاجئ، وفق ما أفادت شبكة العربية.

كما سمعت انفجارات في مدن أخرى، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، وخاركيف وزابوريجيا، وسط معلومات عن انقطاع للكهرباء في العديد من المدن الأوكرانية.

إلى ذلك، اتهمت السلطات الأوكرانية بيلاروسيا الداعمة لموسكو بالتورط، مشيرة إلى أن القصف الذي استهدف كييف أتى من أراضيها، حيث تعتبر مينسك حليفاً إستراتيجياً لموسكو التي نشرت قرابة 20 ألف جندي على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا.

ويأتي هذا القصف بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما بعد استهداف جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

يشار إلى أن جسر القرم الذي أنشئ بكلفة كبيرة ودشنه بوتين العام 2018 يشكل شريان نقل لوجستي للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، وطريق إمداد مهم لها، لاسيما إلى منطقة خيرسون ومدينة سيفاستوبول الساحلية.

(د ع)