​​​​​​​انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

سُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد. بينما يستعد السكان "لهجمات روسية" جديدة بعد غرق السفينة الحربية الروسية الرئيسة في البحر الأسود عقب نشوب حريق.

ويبدو أن الانفجارات التي سمع دويها من أعنف ما شهدته منطقة العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية في وقت سابق هذا الشهر استعداداً لمعارك في الجنوب والشرق.

كما أعلنت فرنسا الخميس، إعادة سفارتها لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف من مدينة لفيف الغربية، حيث تم نقلها أوائل آذار بعد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "إعادة الانتشار هذه ستحدث قريباً جداً وستسمح لفرنسا بتعميق دعمها لأوكرانيا بشكل أكبر في جميع المجالات لمواجهة الحرب التي شنتها روسيا في 24 فبراير".

واعتبر من جهته مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز الخميس، أن انتكاسات روسيا العسكرية في أوكرانيا قد تدفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

(م ش)