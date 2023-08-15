​​​​​​​انفجارات عنيفة ضمن مستودعات للأسلحة في ريف دمشق

سُمع دوي انفجارات عنيفة ضمن مناطق في ريف دمشق بعد منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، تبيّن أنها ناجمة عن تفجير ضمن مستودعات للصواريخ في "اللواء81" التابع للفرقة الثالثة في قوات حكومة دمشق بمنطقة الرحيبة في ريف دمشق الشمالي الشرقي، وتبعد المنطقة عن مركز مدينة الرحيبة نحو 4 كم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجرى التفجير، حسب المرصد، ضمن المستودع من الداخل، وعليه دوت انفجارات عنيفة في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وسط معلومات عن وقوع قتلى.

يذكر أن المنطقة هناك تضم مستودعات صواريخ وذخائر لـ "حزب الله" اللبناني منذ العام 2006، كما تعد المنطقة تحت هيمنة "حزب الله" وسط سيطرة ووجود شكلي لقوات حكومة دمشق، حسب المصدر.

وتأتي الانفجارات اليوم، بعد 48 ساعة من انفجارات مماثلة غربي العاصمة دمشق، حيث انفجرت مستودعات صواريخ تعود لجماعات تابعة لإيران ضمن منطقة جبلية واقعة غرب العاصمة دمشق، نتيجة تفجير أرضي من الداخل، وتسببت الانفجارات بخسائر مادية، فيما أشارت وكالة تابعة لحكومة دمشق خلال الليل إلى سماع أصوات انفجارات في محيط دمشق، دون تحديد الأسباب والتفاصيل.

(د ع)