​​​​​​​انفجاران يهزان العاصمة العراقية بغداد وأنباء عن ضحايا – تم التحديث

وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية عراقية، اليوم، فقد وقع الانفجاران في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن أحد ضباط الأمن في المنطقة، أن انتحاريًّا فجّر نفسه في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة.

وقالت وسائل الإعلام إن الانفجار الثاني نفّذه انتحاري أيضًا، ووقع في المكان نفسه بعد الانفجار الأول بفترة وجيزة.

وبحسب المعلومات، فقد أسفر الانفجاران عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 44 آخرين بجروح، وذلك وفق الإحصائيات الأولية.

وعقب التفجيران أغلقت السلطات العراقية المنطقة الخضراء، وذلك بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.