​​​​​​​انفجاران بالقرب من قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي وأنباء متضاربة عن طبيعتها

وهز انفجاران منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن ضمن البادية السورية، والتي يتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء الانفجاران عقب تحليق لطيران مروحي تابع للتحالف صباح اليوم في أجواء المنطقة، ليتبعه بعد ذلك انفجار أول في المنطقة متوسطة الشدة، ثم آخر عنيف وشديد.

وبينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجم عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة.

وأطلقت القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف ضمن منطقة الـ 55 عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، في 24 تشرين الثاني الماضي، 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب سقطت ضمن مناطق نفوذ المجموعات التابعة لإيران في بادية المنطقة.

(ل د)