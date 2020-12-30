​​​​​​​انفجار يستهدف مطار عدن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

ووقع الانفجار داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، وسط أنباء عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، بحسب شبكة العربية.

وأكّدت الشبكة، أنّ الانفجار الذي وقع في مطار عدن كان ضخماً وصاحبه إطلاق نار.

وتتألّف الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبد الملك، من 24 وزيراً، وتواجه جملة من التحدّيات أبرزها، التحدّي الأمني في المناطق المحرّرة، ودمج الأجهزة الأمنية كما نص على ذلك اتّفاق الرياض، والتحدّي العسكري المتمثّل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع، إضافةً إلى بسط الأمن في العاصمة المؤقتة عدن من خلال الشرطة المحلية واستكمال انسحاب المعسكرات من المدينة.

وأيضاً، توحيد الجهود العسكرية وتعزيزها في الجبهات المشتعلة مع مجموعات الحوثي مثل مأرب والجوف، ومواجهة انتهاكات مجموعات الحوثي في الحديدة وتحرير بقية المحافظات بدعم من تحالف دعم الشرعية.

ويتولّى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبد الملك، فيما تمّ اختيار محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية.

(ي م)