​​​​​​​انفجار سيارة في العاصمة السورية

انفجرت سيارة، اليوم، في العاصمة السورية دمشق، نقلا عن مصدر في الشرطة تحدث إلى وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وذكر وزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق أن ضابط وأربعة عناصر أصيبوا نتيجة انفجار سيارة في قسم شرطة برزة بدمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها أن مركبة شرطية انفجرت صباح اليوم ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر إصابات متفاوتة.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري أن دوي انفجار عنيف سمع بالقرب من مخفر للشرطة في حي برزة الدمشقي، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع لمكان الانفجار وسط أنباء عن وقوع مصابين، فيما تصاعد الدخان جراء الإنفجار.

(م ش)