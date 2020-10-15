​​​​​​​انفجار قوي وسط مدينة عفرين المحتلة سُمع مساء اليوم الخميس دوي انفجار قوي وسط مدينة عفرين المحتلة، وبحسب المصادر أن التفجير وقع في حي المحمودية، دون معرفة أسباب التفجير وما خلفه من أضرار حتى الآن.