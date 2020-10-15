انفجار قوي وسط مدينة عفرين المحتلة سُمع مساء اليوم الخميس دوي انفجار قوي وسط مدينة عفرين المحتلة، وبحسب المصادر أن التفجير وقع في حي المحمودية، دون معرفة أسباب التفجير وما خلفه من أضرار حتى الآن. خبر 15 تشرين الأول 2020, الخميس - 20:48 2020-10-15T20:48:00 مركز الأخبار (ل) ANHA إقرأ أيضاً أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشّهيد محمد موسى ومراسم غيابيّة لشهيد آخر شيّع المئات من أهالي مدينة الحسكة وقراها، جثمان ال... والدة الشهيدة زيلان حسكة: فخورة بابنتي التي أصبحت قدوة وشعلة الحرّية استذكرت والدة المناضلة زيلان حسكة خلال مراسم استذ... مظاهرة لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان توافد العشرات من أعضاء حركة ميزوبوتاميا للثقافة و... الموقع القديم