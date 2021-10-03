وقُتل عنصر من مرتزقة "الحزب الإسلامي التركستاني" وأصيب 4 آخرون بانفجار في مستودع للذخيرة بحي وادي النسيم في مدينة إدلب، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويشار إلى أن اشتباكات اندلعت يوم أمس في حي وادي النسيم بمدينة إدلب وبين مطلوب قتل أحد المرتزقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، شهدت منذ نيسان 2018 وحتى الآن أكثر من 797 حالة قتل.

وبحسب إحصائيات المرصد، فإن القتلى هم مرتزقان من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، بالإضافة إلى 253 مدنيًّا، بينهم 26 طفلًا و26 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل، ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و455 مرتزقًا من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” ومجموعات أخرى في إدلب، و84 مرتزقًا من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة مئات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.

(د ع)