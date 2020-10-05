​​​​​​​انفجار مخزن ذخيرة في العاصمة الليبية طرابلس

وأفادت الصحيفة أن الانفجار وقع في منطقة شعبية سيدي عبد الجليل ببلدية جنزور الساحلية، تحديدًا في مخزن للأسلحة تابع لمجموعة مسلحة، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة".

في حين رجح مصدر عسكري، لشبكة الحرة، بأن يكون سبب الانفجار هو ارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أن الانفجار لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية.

وفي السياق الليبي، تقدم لجنة تقصي الحقائق المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الاثنين، تقريرًا شفويًا إلى المجلس، وذلك في إطار دورته العادية الخامسة والأربعين، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت، لجنة تقصي الحقائق المستقلة قد تم إنشاؤها من قبل المجلس الأممي في دورته في حزيران/يونيو من العام الجاري، وتستمر ولايتها لعام واحد بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من قبل جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، وبهدف منع المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان هناك وضمان المساءلة.

(ي م)