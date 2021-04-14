​​​​​​​انفجار مجهول يصيب 6 أطفال في مصياف

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، انفجارًا في قرية الهزانة بريف مصياف، ضمن مناطق حكومة دمشق بريف حماة الغربي، ما أدّى إلى إصابة 6 أطفال على الأقل بجروح، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار إذا ما كان مقذوفًا لم يكن قد انفجر بوقتٍ سابق أم شيء آخر من مخلّفات الحرب.

ووفقًا لتوثيقات المرصد، فإنّ عدد الذين قُتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدّعة من مخلّفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية، في الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني/ يناير من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ507 شخصًا، بينهم 77 مواطنة و157 طفلًا.

(د ع)