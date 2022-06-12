​​​​​​​انفجار مجهول يسفر عن إصابة مواطن في كوباني

قال مراسلو وكالتنا إن محمود عبدو البالغ من العمر (18 عاماً) أصيب جراء انفجار مجهول وقع في مقلع أحجار في قرية ميناس غرب مدينة كوباني وذلك أثناء عمله إلى جانب والده في تحميل الأحجار على متن شاحنة.

في حديث مصور، يقول محمود عبدو أحمد "كنا نعمل على تحميل الأحجار، فجأة سمعنا صوت انفجار وقع بجانبي وتصاعد الدخان، لم أعلم ما الذي جرى وفجأة رأيت الدماء على جسدي".

وكان والده على مقربة منه أثناء الانفجار، ويقول هو الآخر بأنه لا يعلم إن كان ذلك الانفجار ناجماً عن قصف طائرة مسيّرة أم قذيفة أو أي شيء آخر.

ويبعد الموقع المستهدف نحو 4 كيلو متر عن الحدود السورية – التركية ونحو 6 كيلو متر غرب مدينة كوباني، وهو مقلع قديم للأحجار يتم فيه تكسير الأحجار لاستخدامها في أعمال تسوية الطرقات والإعمار.

(ج م/د)

ANHA