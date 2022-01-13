أيقظ انفجار كبير وقع حوالي الساعة الثانية فجراً، أهالي بلدة "حومين الفوقا" بمنطقة "إقليم التفاح" جنوب لبنان، الذين شاهدوا نيراناً تندلع في خراج بلدتهم في الطريق المؤدية إلى "رومين"، وهي منطقة مأهولة بالسكان، وفيها عدد من الأبنية والمنازل.

أحد شهود العيان نقل لموقع "جنوبية" معلومات أن عناصر من "حزب الله" سارعوا إلى مكان الانفجار وضربوا طوقاً حوله، ومنعوا سيارة إسعاف للرسالة الإسلامية التابعة لحركة "أمل" من التوجه نحو مكان الحادث، مفسحين المجال لسيارات إسعاف وإطفاء يقودها مناصروهم للدخول إلى المنطقة.

وما زالت حصيلة الانفجار غير معروفة، كما لم يعرف إذا ما كان تسبب بسقوط ضحايا. وفيما تتجه شكوك الأهالي إلى "أن يكون السبب هو انفجار أو تفجير مخزن ذخيرة تابع لحزب الله"، تحدث شاهد آخر للموقع ذاته، مؤكداً أن صوت انفجار صغير سبق بثانية الانفجار الأكبر المدوي، ما يرجح برأيه "أن تكون جهات غريبة قامت بتفجير المخزن المفترض، مرجحاً أيضاً فرضية أن تكون إسرائيل استخدمت وسائل تقنية عن بُعد وقامت بعملية التفجير".

موقع "النهار" قال إن النقطة التي وقع فيها الانفجار تضم مركزاً عسكرياً لـ "حزب الله"، ولا معلومات حتى الساعة عن خسائر بشرية.

وتابع: "عناصر حزبية لم يسمحوا للمراسلين الراغبين في الوصول إلى المكان الذي قيل إنه شهد انفجاراً ".

(ز غ)