​​​​​​​انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان وسط إيران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان وسط إيران، مشيرةً إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات.
العالم والشرق الأوسط 2020-07-19T12:49:00 مركز الأخبار

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الانفجار وقع في محطة الطاقة في مدينة إسلام آباد بأصفهان، ونجم الانفجار عن تآكل أحد المحولات، مؤكدًا على عدم سقوط أي إصابات.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

(ش ع)


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