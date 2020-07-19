​​​​​​​انفجار في منشأة للطاقة في إقليم أصفهان وسط إيران

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الانفجار وقع في محطة الطاقة في مدينة إسلام آباد بأصفهان، ونجم الانفجار عن تآكل أحد المحولات، مؤكدًا على عدم سقوط أي إصابات.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

(ش ع)