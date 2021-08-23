أخبار عاجلة!​​​​​​​انفجار في إعزاز المحتلة

​​​​​​​انفجار في إعزاز المحتلة

وقع انفجار في مدينة إعزاز المحتلة من قبل دولة الاحتلال.
خبر 2021-08-23T11:44:00 مركز الأخبار

وبحسب المعلومات الواردة فإن الانفجار وقع قبل قليل، فيما لم يعرف بعد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه. 

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً