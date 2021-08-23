انفجار في إعزاز المحتلة وقع انفجار في مدينة إعزاز المحتلة من قبل دولة الاحتلال. خبر 23 آب 2021, الأثنين - 11:44 2021-08-23T11:44:00 مركز الأخبار وبحسب المعلومات الواردة فإن الانفجار وقع قبل قليل، فيما لم يعرف بعد حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً العثور على مواطن كردي مقتولاً في ناحية ماباتا عثر على المواطن رضوان عبد الرحيم مقتولاً بين حقول ... حزب سوريا المستقبل يطالب حكومة دمشق برفع الحصار عن الشهباء ودرعا طالب مجلس حزب سوريا المستقبل للشهباء وعفرين في بيا... الإدارة الذاتية تحذّر من التصعيد التركي: يمنح داعش فرصة للعودة ويهدد وحدة سوريا حذرت الإدارة الذاتية من التصعيد التركي الأخير، وق... الموقع القديم