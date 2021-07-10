​​​​​​​انفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران

ووقع انفجار ضخم، ليل الجمعة - السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، قرب مقر الإذاعة والتلفزيون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، يأتي ذلك في ظل الحرائق والتفجيرات الغامضة التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

إلى هذا، ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، أن دوي انفجار سُمع في شمال طهران في الساعات الأولى من السبت بالتوقيت المحلي (مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) دون ذكر تفاصيل أخرى.

بدوره، قال نائب محافظ طهران، حميد رضا جودة راضي، إن السلطات تحقق في أبعاد انفجار العاصمة وأسبابه، مضيفاً لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية "وقع انفجار واحد فقط داخل حديقة ملات".

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك هجوماً قال جودة راضي "نحقق في أبعاد الحادث وأسبابه، وسنقدم المعلومات بعد أن نتأكد".

فيما نقلت وكالة فارس عن متحدث باسم إدارة الإطفاء قوله، إن فرقاً لمكافحة الحرائق والإنقاذ جرى إرسالها للمنطقة في شمال العاصمة الإيرانية.

ويوم الأربعاء، أفاد مسؤول إيراني بمقتل 7 أشخاص على الأقل جراء انفجار وقع بمحطة لأنابيب النفط والغاز في مدينة الشوش جنوب غربي البلاد.

وقال قائمقام مدينة الشوش، عدنان غزي، إن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة 4 آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفى المدينة.

يشار إلى أن منشآت النفط والغاز الإيرانية شهدت انفجارات وحرائق عدة في السنوات الأخيرة.

(د ع)