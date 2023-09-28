​​​​​​​انفجار ضخم يهز العاصمة الأوزبكية طشقند

قالت وزارة حالات الطوارئ في أوزبكستان، فجر الخميس، أن انفجاراً ضخماً أعقبه حريق في أحد المستودعات وقع في العاصمة طشقند، وحسب تقارير أولية، فقد وقع الانفجار في أحد مخازن الشحن في المطار، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بعد عن حجم الخسائر التي خلّفها.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في بيان في حسابه في "تلغرام": "اليوم، 28 أيلول، في الساعة 02:43، تلقّى قسم الطوارئ بالوزارة نبأ الحريق الناجم عن انفجار قوي في أحد المستودعات في حي سيرغيلي في مدينة طشقند".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أن حريقاً اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور في تطبيق "تلغرام": "حتى الآن، ليست هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الحالي، يقدّم الأطباء لهم كل المساعدة الطبية اللازمة".

وأعلنت أن فرق إسعاف أخرى تقدّم الرعاية الصحية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق، وفي المباني السكنية القريبة منه، من دون أن تذكر عددهم.

(د ع)