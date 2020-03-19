​​​​​​​انفجار ضخم في مدينة إعزاز يوقع عدداً من القتلى والمصابين –تم التحديث

أفادت مصادر محلّية لوكالتنا بحدوث انفجار كبير بمدينة إعزاز التي تحتلّها تركيّا ومرتزقتها، وبأنّ التّفجير حصل على أوتوستراد المدينة، وناجم عن سيّارة مفخّخة ألحقت أضراراً كبيرة بمكان التّفجير.

هذا وبحسب المعلومات الأولية التي أفات بها بعض المصادر من المنطقة أن التفجير أوقع عدداً من القتلى و14 جريحاً على الأقل.

وحصلت وكالتنا على أسماء لـ 14 من المصابين وهم كل من :"مالك سعيد حياني، هادي اسماعيل صالو، محمد اسماعيل صالو، خالد حميد العبدالله، محمد أحمد حسانو، ظافر عبدالله حلبي، عبدو رشيد ياسر، يوسف جميل، هبة اسماعيل، منار محمد علوش، جميدة عبدو إبراهيم، فراسم مصطفى إبراهيم، حميدة مصطفى إبراهيم، صلاح مصطفى إبراهيم".

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ANHA