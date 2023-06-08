سمع دوي انفجار فجر اليوم، ناجم عن قيام مجهولين بتفجير عبوة ناسفة في سيارة بالقرب من مبنى قصر الحوريات الذي يضم مركز "التسوية"، الذي تم افتتاحه من قبل أجهزة حكومة دمشق الأمنية مؤخراً في مدينة درعا؛ لإجراء عمليات "التسوية" للمطلوبين والمتخلفين عن "الخدمة الإلزامية".

وحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ فإن الأضرار اقتصرت على المادية ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى حتى اللحظة.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق قد افتتحت، السبت 3 حزيران، مركز "تسوية" في قصر الحوريات في مدينة درعا، تحت ضغط وتهديد كل من يرفض عملية التسوية والمصالحة مع حكومة دمشق.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد على الأزمة السورية، إلا أن حكومة دمشق لم تقم بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات أكثر من 90% منه يعيش تحت خط الفقر نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض "تسويات" التي لا جدوى منها.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وفلتاناً أمنياً كبيراً، وزيادة حادة في معدل الاستهدافات والاغتيال، أغلبها تستهدف عناصر من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة، وحسب إحصائيات المرصد فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري 231 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 173 شخص، جلهم من عناصر قوات حكومة دمشق ومواطنين من المنطقة.

(د ع)