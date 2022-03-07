​​​​​​​انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة عسكرية لقوات دمشق بريف درعا

ووقع انفجار بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الصورة في ريف درعا الشرقي، لحظة مرور سيارة عسكرية لقوات حكومة دمشق أدى إلى إصابة عنصر، عقب ذلك استنفرت قوات حكومة دمشق عناصرها بالمنطقة وعمدوا إلى إطلاق الرصاص في الهواء، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، 78 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 60 شخصًا، هم: 30 من المدنيين، و23 عنصراً من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و3 من المسلحين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق لداعش و3 مجهولي الهوية.

(د ع)