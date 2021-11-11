​​​​​​​انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور رتل لقوات حكومة دمشق في ريف درعا

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، لحظة مرور رتل لقوات حكومة دمشق على أطراف مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر البشرية.

وقتل صباح اليوم، رجل جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، حيث كان القتيل ضمن صفوف المرتزقة إبان سيطرتها على درعا، ولم ينتمِ إلى أي جهة عقب إجراء تسويات بعد دخول قوات حكومة دمشق وسيطرتها على المنطقة.

وبذلك يرتفع تعداد الذين قتلوا وقضوا بأساليب مختلفة، منذُ بدء الاتفاق الأخير في درعا إلى 43، هم 22 شخصًا من ضمنهم طفل، وبعضهم كانوا في صفوف المسلحين المحليين سابقًا وباتوا مدنيين بعد عمليات "التسوية" السابقة، و21 من عناصر قوات حكومة دمشق و"الفيلق الخامس" المدعوم روسيًّا.

(د ع)