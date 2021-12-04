​​​​​​​انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور دورية روسية شمال شرق درعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار بمدينة إزرع شمال شرق درعا، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب أحد طرقات المدينة، لحظة مرور الدورية الروسية من الطريق، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر.

بالتزامن مع ذلك، اغتال مسلحون مجهولون عنصراً من "الأمن العسكري" بين بلدتي المزيريب واليادودة في ريف درعا الغربي.

وبذلك يرتفع تعداد الذين قتلوا وقضوا بأساليب مختلفة منذ بدء الاتفاق الأخير في درعا إلى 74 هم 39 مدنياً من ضمنهم طفلان وامرأتان، وبعضهم كانوا سابقاً في صفوف المسلحين المحليين وباتوا مدنيين بعد عمليات "التسوية" السابقة، و31 من عناصر قوات حكومة دمشق و"الفيلق الخامس" المدعوم روسيّاً، و4 من المسلحين المحليين الرافضين للتسويات.

(د ع)